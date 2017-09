Veel kindertoetjes ongezond

90% van de voor kinderen bestemde zuiveltoetjes is niet gezond. Deze conclusie trekt foodwatch op basis van onderzoek naar het suiker-, vet-, en zoutgehalte van de zuiveltoetjes voor kinderen in de vijf grootste supermarkten. Van de in totaal 51 onderzochte kindertoetjes blijken er slechts 5 te voldoen aan de criteria van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dit meldt Foodwatch

46 van de 51 kindertoetjes bevatten meer suiker dan de 10% die de WHO nog als gezond beschouwt in een yoghurttoetje. Dat is tweeëneenhalf suikerklontje per 100 gram. Eén portie van het zoetste toetje bevat 7 suikerklontjes. Bovendien zijn veel toetjes ook te vet, of bevatten ze te veel verzadigd vet. foodwatch: “Je zou mogen verwachten dat fabrikanten juist extra letten op de gezondheid bij kinderproducten. Het tegendeel blijkt waar: ze worden boordevol suiker gestopt. Het winstbejag wint het van het verantwoordelijkheidsgevoel in de voedingsindustrie.”

Onderzoek en resultaten

Foodwatch onderzocht de 51 zuiveltoetjes voor kinderen van de vijf grootste supermarkten: Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Aldi en Plus. Zie hier de exacte onderzoeksmethode. Hieruit blijkt dat 46 (90%) van de kindertoetjes niet voldoen aan de WHO criteria die zijn opgesteld in het kader van het al dan niet toestaan van kindermarketing. Hiermee kan onderscheid gemaakt worden tussen wat als gezond beschouwd kan worden voor kinderen en welke producten niet gezond zijn. Dit gebeurt op basis van de hoeveelheden suiker, vet en zout. Het hoge percentage niet gezonde toetjes is vooral te wijten aan het te hoge suikergehalte: 46 van de 51 toetjes (90%) hebben meer suiker dan de 10 gram die de WHO als maximum voorschrijft per 100 gram. Gemiddeld blijkt het suikergehalte 14 gram per 100 gram, met uitschieters tot 23 gram suiker; meer dan twee maal het maximum. Dit laatste toetje weegt 120 gram en bevat dus in totaal 28 gram suiker; 7 suikerklontjes.

In 39 van de 51 toetjes (76%) zit meer dan de maximaal nog gezond geachte 2,5 gram vet per 100 gram. In 16 van de 51 toetjes (31%) zit te veel verzadigd vet: meer dan 2 gram per 100 gram. 1 toetje bevat meer dan de maximaal nog als gezond aangeduide 0,2 gram zout per 100 gram.

De voedingsindustrie belooft het suikergehalte in toetjes te verlagen maar deze beloften gaan niet ver genoeg. Ook wetenschappers beoordelen de beloften als ‘matig ambitieus’.

De 5 toetjes die aan alle gezondheidscriteria voldeden en als gezond beschouwd kunnen worden, zijn van het Albert Heijn huismerk en behoren tot de RockFrogs, die werden geïntroduceerd naar aanleiding van de discussie over kindermarketing van ongezonde producten.

Suiker en gezondheid

Suiker: we eten er met zijn allen veel te veel van. Een kind van 5 jaar eet en drinkt in één jaar tijd meer dan het eigen gewicht aan suiker: 51 kilo. Aan 56% van de producten in de supermarkt is suiker toegevoegd. De Wereldgezondheidsorganisatie beveelt aan niet meer dan 5% van je dagelijkse calorieën uit vrije suikers te halen. Een te hoge consumptie verhoogt het risico op diverse ziektes als hartziekten, diabetes en diverse vormen van kanker. Elke week komen er in Nederland 1.200 mensen met suikerziekte (het voedsel gerelateerde diabetes type 2) bij! In Nederland heeft al 43% van de bevolking overgewicht en 12% lijdt aan obesitas. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) spreekt ondertussen over een obesitasepidemie.

Foodwatch ziet dat de zelfregulering van de voedselindustrie faalt en bepleit een actief voedselbeleid van de overheid om gezond eten makkelijker te maken. Een eenvoudigere keuze voor gezond eten, bereik je bijvoorbeeld door duidelijke etiketten, en een lagere belasting op gezond voedsel dan op ongezond voedsel. Frisdrank- en junkfoodproducenten zou de toegang tot scholen ontzegd moeten worden, en de overheid zou reclame voor junkfood gericht op kinderen moeten verbieden. Ook waarschuwingen voor suikerhoudende dranken helpen mensen bij het maken van een gezonde keuze.