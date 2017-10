'Werking homeopathie al lang bewezen'

In 1997 is al bewezen dat homeopathische geneesmiddelen werken, zo schrijft Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG) eind september in een persbericht.

Wetenschappelijke dialoog

Maar in een recent advies van de European Academies Science Advisory Council (EASAC), wordt beweerd dat er geen bewijs zou zijn voor de werking van homeopathie. Echter, de EASAC baseert zich op onbetrouwbare, deels frauduleuze rapporten. Tot die conclusie komt de AVIG en daarom roept deze vereniging op tot een wetenschappelijke dialoog over homeopathische geneeskunde samen met homeopatische onderzoekers.

Niet-openbaar gemaakte selectie

Er zijn vier meta-analyses gedaan naar alle studies over homeopathie en die waren alle vier positief. De conclusie van de vierde meta-analyse (Klaus Linde,Lancet, 1997) was dat homeopathie significant beter werkt dan placebo. Met andere woorden: homeopathie werkt. De EASAC nu baseert haar conclusie op een vijfde meta-analyse, namelijk die van Shang en Eggar. Deze meta-analyse is gebaseerd op voornamelijk dezelfde RCT's (dubbelblinde gerandomiseerde onderzoeken) als vierde meta-analyse. Shang en Egger concludeerden dat er een 'zwak bewijs was voor homeopathie en een sterk bewijs voor reguliere middelen'. Maar deze conclusie was, zo bleek later, gebaseerd op een niet-openbaar gemaakte selectie van 8 van de 110 homeopathische onderzoeken en 6 van de 110 reguliere onderzoeken. De AVIG schrijft daarover: 'Zo'n geheime selectie is verdacht en ongeoorloofd. Uiteindelijk ging het om onvergelijkbare onderzoeken. Het effect van alle 110 homeopathische onderzoeken bleek bij deze analyse van de zelfde sterkte te zijn als de reguliere onderzoeken en de kwaliteit van de homeopathische onderzoeken was beter.' De EASAC, de koepel van Europese Wetenschappelijke academies, haalt ook een Australische studie aan, waarin, zo bleek later, gegoocheld is met cijfers.

Geen bijwerkingen

Alle onderzoeken wijzen uit dat homeopathie bij oordeelkundig gebruik veilig is en geen bijwerkingen heeft. Gewone medicijnen brengen daarentegen wel veel bijwerkingen met zich mee. Voor een bijwerking moet je dan vaak weer een ander medicijn gebruiken. Volgens medicijnwaakhond EMA overlijden in de EU jaarlijks ongeveer 200.000 mensen aan de bijwerkingen van reguliere medicijnen.

De EASAC wil nu een zelfde soort bewijs voor homeopathische als voor reguliere geneesmiddelen. Maar in de homeopathische geneeskunde worden geneesmiddelen niet alleen uitgezocht op de ziekte of klacht, maar er wordt gekeken naar het totaalbeeld van de mens. Het is een individuele vorm van geneeskunde. Ook in de reguliere geneeskunde is gebleken dat niet iedereen op hetzelfde middel hetzelfde reageert en wordt er gestreefd naar een individueel voorschrift, aldus de AVIG.

Officieel erkende behandelmethode

In andere landen is homeopathie al een officieel erkende behandelmethode. Landen zoals India, Brazilië. En in verschillende staten van de VS wordt homeopathie zelfs gezien als medisch specialisme. In

de ons omringende landen is homeopathie een officieel erkende behandelmethode die vaak aan de universiteit wordt onderwezen. In Zwitserland wordt homeopathie, naast natuurgeneeskunde,

acupunctuur en antroposofie volledig vergoed vanuit de basisverzekering, onder meer op basis van wetenschappelijk onderzoek.

Zwitserland

De ECHAMP (Europese organisatie voor homeopathische en antroposofische geneesmiddelen) bericht dat Zwitserland na een proefperiode van 5 jaar besloten heeft om per 1 augustus 2017 vier alternatieve geneeswijzen in het basispakket op te nemen. Die 5 jaar waren bedoeld om vast te stellen of deze methoden wetenschappelijk voldoende onderbouwd konden worden. En dat bleek derhalve ruim voldoende voor de homeopathie, antroposofie, chinese kruidengeneeskunde en traditionele fytotherapie. Dit kan als een doorbraak en voorbeeld gezien worden voor de westerse medische wereld, zo meldt de AVIG.

