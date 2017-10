Onderzoek GGD Vaassen leidt tot 27 nieuwe tbc-besmettingen

Tijdens het contactonderzoek afgelopen week door de GGD Noord- en Oost-Gelderland zijn ruim 700 mensen in Vaassen getest. 'Daarbij is geen open tbc, de besmettelijke variant van tbc, gevonden', zo meldt de GGD vrijdag.

'Van 112 mensen is er een longfoto gemaakt. Bij 27 personen is er wel een tbc besmetting gevonden maar het gaat hier dus niet om open tbc die wel besmettelijk is. Daarnaast is er bij 98 mensen een bloedtest afgenomen voor verder onderzoek.

Resultaten

Via de mantouxtest (huidtest) is een aantal nieuwe tuberculose besmettingen gevonden. Bij een deel van de onderzochte personen wordt besmetting vermoed. Om dat duidelijk te maken kregen 98 mensen een aanvullende bloedtest. Bij 112 mensen is een longfoto gemaakt.

De uitslag van de longfoto’s is duidelijk: er is geen open tbc gevonden. De uitslag van de bloedtest verwacht de GGD rond 3 november. De tbc besmettingen die zijn gevonden en nog uit de bloedtest komen, zijn goed te behandelen door de GGD.

Voorzorgbehandeling reeds gestart

De mensen die op dit moment een tbc besmetting hebben zijn niet besmettelijk voor hun omgeving. De GGD is bij de meesten van hen al gestart met een voorzorgbehandeling. Omdat er geen nieuwe ziektegevallen zijn gevonden is er geen vervolgonderzoek nodig. Als uit de bloeduitslagen blijkt dat er meer besmettingen zijn dan worden deze mensen voor behandeling opgeroepen door de GGD. Zij worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

Open tbc

Het contactonderzoek in Vaassen is gedaan omdat er eerder bij inwoners een besmettelijke vorm van tbc is vastgesteld. Deze mensen zijn al behandeld voor de ziekte. Door het contactonderzoek wordt geprobeerd verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen.