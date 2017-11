Eerste high tech verticale boerderij in Amsterdam geopend

Woensdag is in Amsterdam GrowX, de eerste ‘hightech verticale boerderij’, geopend. In metershoge kassen wordt duurzaam geteeld en het streven is: in 2025 eet half Amsterdam verticaal geteelde groenten. 'De stad is hiermee mondiaal koploper', zo meldt de gemeente Amsterdam woensdag.

Amstel III

De verticale boerderij met metershoog gestapelde kassen bevindt zich in een bedrijfspand op bedrijventerrein Amstel III, in de wijk Bullewijk in Amsterdam-Zuidoost, globaal gelegen ten westen van de Spoorlijn Amsterdam – Utrecht en metrolijn en ten oosten van de A2.

250 m2

De boerderij is zo’n 250 vierkante meter, water sijpelt van boven naar beneden. Nu nog wordt slechts voor een aantal topchefs en restaurants geproduceerd. 'Maar het streven is: uitbreiden naar 2.000 vierkante meter, en dan in 2025 aan de helft van Amsterdam met vertical farming duurzaam geteelde groenten leveren', vertelt Michel Visser van GrowX.

Kakelvers kan je de traditionele groente nu niet noemen

Michel: 'In de toekomst kan het voedelstekort nog wel eens grote vormen aannemen. De bevolking groeit en steden groeien. En dat terwijl Nederland nu al drie keer zijn eigen oppervlakte nodig heeft om genoeg te produceren. Dus de tomaten en courgettes halen we nu uit andere landen. Dat kost brandstof en zorgt voor CO2 uitstoot. En ook: kakelvers kun je de groenten niet echt noemen. Hoe verser, hoe lekkerder.'

Oogst kan niet mislukken

'Vertical farming vindt plaats in de stad, dus minder reistijd voor de tomaat. Het telen op een verticale boerderij vindt plaats in een hightech gesloten systeem. Daar kun je de ideale omstandigheden creëren dus geen oogst kan meer mislukken. En klimaatcontrole maakt ook het gebruik van pesticiden overbodig. Wassen en naspoelen wordt dan overbodig. Daardoor bespaart vertical farming ook enorm veel water.'

Win, win en nog eens win

Omdat het voedsel in lagen boven elkaar wordt geteeld, wordt de ruimte in de stad ook nog eens optimaal benut. Win, win en nog eens win. Nederland wordt koploper genoemd als het gaat om kennis en innovatie in landbouw. Amsterdam is de eerste stad ter wereld waar vertical farming de halve stad gaat voeden.