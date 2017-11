'Terugval in depressie te voorkomen met preventieve training'

Een depressie komt bij 40 tot 60% van de mensen terug. Het is daarom erg belangrijk om effectieve en laagdrempelige therapieën te ontwikkelen die voor iedereen beschikbaar zijn.

Uit resultaten van landelijke studies, die professor Bockting met andere onderzoekers in de afgelopen jaren heeft uitgevoerd, blijkt dat een preventieve cognitieve training een betere bescherming biedt tegen depressieve terugval over twee tot tien jaar dan wanneer mensen deze training niet krijgen.

Veelbelovende resultaten

De resultaten voor de preventieve cognitieve training om nieuwe depressies te voorkomen zijn veelbelovend. In Groningen wordt nu in samenwerking met prof. Bockting onderzocht welke veranderingen in de hersenen verband houden met langdurige beschermende effecten. Ook onderzoeken zij of het beter te voorspellen is wie goed reageert op deze preventieve training.

Opzet training

De training vindt wekelijks plaats gedurende twee maanden en wordt gegeven door cognitief gedragstherapeuten. De training is bedoeld op mensen die hersteld zijn van een eerdere depressie. De training kan zowel in een groep aangeboden worden als individueel en wordt aangeboden in een boek en begeleid door de praktijkondersteuner van de huisarts.

Antidepressiva

Een veelgebruikte andere manier om terugval te voorkomen is het blijven slikken van antidepressiva. Mensen met terugkerende depressies wordt vaak aanbevolen deze medicatie te blijven gebruiken na herstel. Maar het is nog onduidelijk of en wanneer men kan stoppen. Een groot deel van de mensen wil deze pillen niet jarenlang slikken of overweegt ermee te stoppen. Vooral in bepaalde levensfase zoals tijdens de zwangerschap, ook vanwege zorgen over het effect op de baby.



Dit effect onderzoekt professor Bockting nu in een studie met collega-onderzoekers dr. Mijke Lambregtse-van de Berg en dr. Huib Burger: de Stop or Go-studie. Zwangere vrouwen die langere tijd stabiel zijn, bouwen ofwel de pillen af en krijgen de preventieve cognitieve training, of slikken de pillen door. Er wordt verwacht dat afbouwen of doorslikken van de pillen even goed is om emotionele stress en een depressieve terugval te voorkomen.