UMC's Amsterdam starten VR-trainingscentrum voor chirurgen

Virtueel opereren

Het ASC heeft vandaag een partnership getekend met het medisch technologiebedrijf Stryker voor de ontwikkeling van dit trainingscentrum. Met behulp van virtuele technologie en artificiële intelligentie gaat het ASC een 'New Way of Learning' ontwikkelen om medisch specialisten doelmatiger te trainen in het uitvoeren van operaties en andere interventies.

Het centrum van 3.700 m2 komt op het terrein van het AMC in Amsterdam-Zuidoost en biedt 12 operatiekamers en meerdere virtual reality simulatoren. Naar verwachting zal het ASC zijn deuren openen in november 2018. De oprichting van het ASC is mede mogelijk geworden door de intensieve samenwerking van AMC en VUmc, de twee Amsterdamse universitair medische centra, die in 2018 bestuurlijk gaan fuseren.

Opleiding basischirurg

Het ASC wil daarnaast met de nieuwe leermethode een opleiding tot basischirurg ontwikkelen voor landen waar patiënten nauwelijks toegang hebben tot urgente operatieve zorg. Jaarlijks zouden ruim 140 miljoen extra operaties moeten worden verricht voor 5 miljard mensen wereldwijd, die nu vrijwel geen toegang hebben tot basale chirurgische zorg.

Aan de ontwikkeling van het ASC is ruim drie jaar gewerkt door een klein kernteam van AMC en VUmc onder leiding van prof.dr. Jaap Bonjer, hoofd afdeling Heelkunde bij VUmc, in samenwerking met Innovation Exchange Amsterdam (IXA), de organisatie die ervoor zorgt dat wetenschappelijke kennis ook maatschappelijk wordt benut.

In een reactie zegt prof.dr. Hans Romijn, voorzitter van de raad van bestuur van het AMC: ‘De vaardigheden van chirurgen en andere medische professionals, die worden opgeleid met simulatoren, blijken groter dan de vaardigheden opgedaan met traditionele methoden. Virtuele werkomgevingen zijn essentieel om chirurgische vaardigheden te verbeteren en de gezondheidszorg verder te verduurzamen.’

Samen

Wouter Bos, voorzitter van de raad van bestuur van VUmc, geeft als commentaar: ‘De totstandkoming van het ASC is een prachtig voorbeeld van succesvolle samenwerking tussen beide universitair medische centra van Amsterdam en hun partners. Ieder voor zich had dit niet voor elkaar gekregen maar samen lukt het ons wel. Daar gaan uiteindelijk artsen overal ter wereld van profiteren, en via hen uiteraard hun patiënten.’

Stuart Silk, president van Stryker Europa, zegt in zijn reactie: ‘Dankzij de goede samenwerking tussen AMC en VUmc, wordt het Amsterdam Skills Centre een nieuwe mijlpaal voor de opleiding van medische specialisten. Stryker ziet het ASC als een voorbeeld van een unieke partnership tussen de wetenschap en het bedrijfsleven.