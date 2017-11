Lachgas als pijnbestrijding

Bevallen met hulp van lachgas is sinds kort mogelijk in het Geboortecentrum van Ziekenhuis Amstelland. Deze lichte en veilige manier van pijnbestrijding is nu voor iedereen beschikbaar, ook voor vrouwen die zonder medische indicatie toch graag onder begeleiding van hun eigen verloskundige in het ziekenhuis willen bevallen. Ziekenhuis Amstelland is het eerste ziekenhuis in Nederland waar dit kan.

Wanneer het wegzuchten van weeën, een warme kruik, massage, douche of bad, of het aannemen van een andere houding niet meer helpen, kan het gebruik van lachgas een uitkomst bieden tijdens het opvangen van de weeën. Lachgas werkt ontspannend, het werkt snel en je voelt de scherpste pijn niet meer. Het is een milde vorm van pijnbestrijding: het fijne is dat je eigen (eerstelijns) verloskundige het kan toepassen tijdens de poliklinische bevalling in het ziekenhuis. Lachgas wordt toegediend via een mond/neuskapje en ingezet gedurende het opvangen van de weeën. Lachgas heeft géén nadelig effect op het ongeboren kind en daardoor is extra bewaking met een CTG (een monitor die de hartslag van het ongeboren kind en de weeënactiviteit van de baarmoeder registreert) niet nodig. En het biedt naast de andere vormen van pijnbestrijding, zoals de ruggenprik en de remifentanilpomp, een waardevolle en laagdrempelige aanvulling.

In het geboortecentrum is aandacht voor de persoonlijke wensen van de zwangere en dat betekent natuurlijk ook aandacht voor pijnbestrijding. Daarom zijn niet alleen de verloskundigen, maar ook de gynaecologen, de verpleging en de eigen kraamverzorgenden van Ziekenhuis Amstelland geschoold in het veilig toepassen van lachgas. Daarnaast zijn alle zes verloskamers aangepast om het lachgas technisch en veilig te kunnen gebruiken. Het team van Ziekenhuis Amstelland is trots op de nieuwe faciliteiten en op de extra zorg die we nu kunnen bieden.