VWS en zorgpartijen willen regeldruk wijkverpleegkundigen terugdringen

Dubbel invullen

Een dag na de actie onder noemer ‘Meer zorg, minder papier’ van V&VN hebben de partijen concrete knelpunten benoemd. Deze worden aangepakt in een actieplan.

Caroline Smeets, initiatiefneemster van de actiedag, liet tijdens de bijeenkomst weten dat de actiedag veel reacties heeft opgeleverd. Zo kwamen er veel reacties binnen over het dubbel invullen van papieren en online formulieren en het registreren van handelingen per 5 minuten. Een ander veelgehoord bezwaar is het gemis aan vertrouwen in de kundigheid van de wijkverpleegkundigen.

Doel voorbijgeschoten

Alle partijen zijn het er over eens dat veel administratieve verplichtingen met goede bedoelingen zijn ontstaan om de kwaliteit van de zorg te verhogen en financieel goed te verantwoorden. In de praktijk blijkt de administratie echter zijn doel voorbij te schieten. Daarom is afgesproken dat partijen in de zorg op korte termijn voorstellen maken voor onder andere de volgende punten.

Het stoppen van registreren van handelingen per 5 minuten. Moet voor elke wijziging in het zorgplan een handtekening worden gezet? Kan de aanvraag van machtigingen en verwijzingen simpeler? Is er ruimte voor onderscheid in kwaliteit bij de zorginkoop? Het vereenvoudigen van de zorginkoop. Richtlijnen moeten weer richtlijnen worden. Hoe voorkom je doorslaan in de verantwoording? Het voorkomen van dubbele registraties door inzet op digitalisering. Het verminderen van registraties in het kader van de accountantscontrole. Het zorgen voor eenduidige taal voor een eenvoudige overdracht. Kunnen we een maximum norm stellen voor de administratielast per week?

In het voorjaar van 2018 moeten deze punten in een plan voor de sector wijkverpleging zijn uitgewerkt en daarna in de praktijk worden doorgevoerd waardoor wijkverplegers op korte termijn minder regeldruk ervaren.