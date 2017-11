'Drie à vier koffie per dag goed voor de gezondheid'

Britse wetenschappers hebben meer dan 200 onderzoeken over het drinken van koffie nog eens goed bekeken en komen nu tot de conclusie dat het drinken van drie tot vier kopjes koffie per dag eerder goed dan slecht is voor de gezondheid. Dit meldt de British Medical Journal (BMJ).

Wie drie tot vier kopjes koffie per dag drinkt zal daar op de lange termijn meer voordelen dan nadelen van ondervinden. Uit het onderzoek blijkt dat de kans op hartziekten, diabetes type 2 en enkele vormen van kanker kleiner zou worden door het gebruik van een beperkte hoeveelheid koffie. Ook bij leveraandoeningen en levercirrose doet koffie goed. Alleen voor vrouwen die zwanger zijn, ligt dit anders. Zij kunnen beter minder koffie drinken.

Mogelijk niet alleen de koffie

Volgens de wetenschappers kan het drinken van meer dan drie kopjes per dag geen kwaad. Wel zijn de gunstige effecten dan minder groot. Toch is het volgens de wetenschappers niet helemaal duidelijk of het echt koffie is wat het verschil maakt. Andere factoren zoals leeftijd, roken en sporten kunnen volgens hen ook meegespeeld hebben. In ieder geval past dit onderzoek in het rijtje van de onderzoeken die stellen dat koffie gezond is. Duidelijk is dat de voordelen van gematigde koffieconsumptie groter zijn dan de risico's, aldus de onderzoekers.