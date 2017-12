Onderzoek Oogfonds naar gebruik vuurwerkbril onder jongeren

Gratis vuurwerkbrillen

Een deel van hun onderzoek wordt gedaan op middelbare school Wolfert Tweetalig in Rotterdam. Op dinsdag 12 december deelt het Oogfonds daarom gratis vuurwerkbrillen uit aan alle 1300 leerlingen.

Gemiddeld 200 jaarlijkse slachtoffers

Iedere jaarwisseling belanden gemiddeld tweehonderd slachtoffers op de Eerste Hulp met oogletsel door vuurwerk. Wie ‘geluk’ heeft kan na een korte behandeling naar huis. Bij zwaarder letsel luidt Nieuwjaar het begin in van een zware periode met veel pijn, ziekenhuisbezoeken en operaties. Hoewel het onderzoek plaatsvindt in Rotterdam zullen de conclusies landelijk van belang zijn.

Jongeren vaak slachtoffer

'Ruim 24% van de vuurwerkslachtoffers is pas tussen de tien en negentien jaar oud. Ruim 70% van de doelgroep geeft aan geen vuurwerkbril te dragen tijdens de jaarwisseling. Doordat deze leeftijdscategorie het meeste vuurwerk afsteekt en het meeste naar vuurwerk kijkt, zijn jongeren een kwetsbare doelgroep voor vuurwerkongevallen', aldus studente Sophie van der Haagen.

Stimuleren

De jongeren worden zowel voor als na Oud en Nieuw ondervraagd. Hoofdvraag van het onderzoek ‘Laat vuurwerk niet het laatste zijn wat je ogen zien’ is in hoeverre gedragsbepalers invloed hebben op het wel of niet dragen van een vuurwerkbril van jongeren tussen de twaalf en achttien jaar. Daarnaast wordt gekeken hoe jongeren gestimuleerd kunnen worden om een vuurwerkbril te dragen tijdens de jaarwisseling.

Schokkende cijfers

Edith Mulder, directeur van het Oogfonds: 'De schade die vuurwerk ieder jaar aanricht aan ogen is schokkend. De laatste negen jaar zagen oogartsen meer dan tweeduizend mensen met oogletsel door vuurwerk. Negenhonderd ogen liepen blijvende schade op. Ruim honderdvijftig ogen werden blind en negenenzestig ogen raakten dusdanig beschadigd dat ze operatief verwijderd moesten worden'. Directeur van Wolfert Tweetalig Arnold Koot vult aan: 'Don't be jerks, protect your eyes from fireworks'.

Goede bescherming

Het Oogfonds maakt zich al jaren sterk voor het voorkomen van oogletsel door vuurwerk en adviseert iedereen die dit zelf afsteekt of er naar gaat kijken om een vuurwerkbril te dragen. Een vuurwerkbril sluit goed aan op het gezicht, zodat vuurwerk de ogen niet langs de bril kan bereiken. Het materiaal, polycarbonaat, is onbreekbaar. Vuurwerkbrillen zijn in de decembermaand voor een klein bedrag te koop bij opticiens, vuurwerkverkooppunten en ziekenhuizen.