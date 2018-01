'Risico's bij geven van rauw vlees aan huisdieren'

Gevaarlijke bacteriën

Recent gepubliceerd onderzoek van de faculteit Diergeneeskunde in samenwerking met het RIVM in Bilthoven toont aan dat in rauw vleesproducten van eigen bodem zowel de potentieel gevaarlijke bacteriën Salmonella, Listeria, E. coli en antibiotica-resistante E. coli als twee soorten parasieten, de Sarcocystis en Toxoplasma gondii, aanwezig zijn.

Pathogenen

Onderzoekers van de faculteit pleiten al langer voor bewustwording als het gaat om het voeren van rauw vlees aan huisdieren. Zij deden dit op basis van onderzoek dat eerder in het buitenland is gedaan. Het onderzoek dat recent gepubliceerd is in The Veterinary Record toont aan dat de pathogenen ook in Nederlandse producten aanwezig zijn.

Nierfalen

Paul Overgaauw, dierenarts-microbioloog aan de faculteit Diergeneeskunde: ’We onderzochten 35 rauwvleesproducten van acht verschillende merken. Resultaat van ons onderzoek was dat 23% van de producten besmet was met E coli O157. Deze bacterie kan nierfalen bij mensen veroorzaken'.

'Daarnaast was 80% van de producten van zeven merken besmet met antibiotica-resistente E. coli. Verder vonden we verschillende Listeria bacteriën in meer dan de helft van de producten. Tenslotte was 20% besmet met Salmonella, 23% met Sarcocystis en 6% met Toxoplasma gondii.'

Het onderzoek toont aan de bewustwording van de mogelijke risico’s belangrijk is. ’Zeker bij deze pathogenen die potentieel gevaarlijk voor mens en dier zijn’, aldus de onderzoekers. ‘We willen niet zeggen dat je het niet mag voeren, maar wel waarschuwen voor de risico’s. Het is belangrijk dat diereigenaren zich daar bewust van zijn'.

Blootstelling minimaliseren

'Risico staat gelijk aan gevaar maal blootstelling. Het onderzoek toont aan dat de pathogenen ook in Nederlandse commerciële rauw vleesvoeding producten relatief vaak aanwezig zijn. Het is daarom belangrijk om de blootstelling te minimaliseren door goede hygiënemaatregelen en door deze voeding niet te geven als er mensen met verminderde weerstand aanwezig zijn in de directe omgeving.'

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)