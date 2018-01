Therapie via internet bij depressies werkt alleen op de korte termijn

Wanneer je last hebt van depressie kun je baat hebben bij therapie via internet maar dan moet deze wel door psychologen worden gegeven en is deze alleen op korte termijn effectief.

RUG/AMC

Tot deze conclusie zijn onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC) gekomen. Deze week verscheen het artikel in een toonaangevend internationaal tijdschrift over psychologie waarin ze de effecten presenteren.

Psychologische internettherapieën

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor psychologische internettherapieën. Tegelijkertijd neemt het aantal depressies onder de Nederlanders niet af. Daarnaast vallen mensen na het meemaken van een depressie vaak terug. Onderzoekers in Groningen (RUG) en Amsterdam (AMC) onderzochten daarom of een online therapie effectief is in het voorkomen van nieuwe depressies nadat iemand hersteld was van een eerdere depressie.

Terugvalpreventie

Veel mensen die eens een depressie hebben gehad, vallen terug. Hoofdonderzoeker prof. dr. Claudi Bockting, hoogleraar klinische psychologie aan de RUG, vertelt: 'Preventie van nieuwe depressies is erg belangrijk. We weten uit vorige onderzoeken dat onze terugvalpreventietraining, gegeven door psychologen, werkt. We onderzochten daarom of deze therapie ook laagdrempelig, dus online en met minimaal telefonisch contact met een psycholoog, ook goed werkt.'

Medicatie of psycholoog

De onderzoekers bekeken hoe goed deze internettherapie nieuwe depressies voorkwam, 3 maanden en 2 jaar na het afronden van de therapie. Dit vergeleken ze met de standaardzorg, zoals het voortzetten van medicatie. Na 3 maanden gaf de training meer bescherming tegen depressies in vergelijking met de standaard zorg, maar niet na 2 jaar.

Terugvalpreventietraining

Dit is opmerkelijk omdat internettherapieën zonder fysieke afspraken met een psycholoog vaker aangeboden wordt. Ook is bekend dat de therapie met de psycholoog wel werkt. Daarom gaan de onderzoekers nu verder met het bestuderen van de terugvalpreventietraining, maar dan met meer contact met een psycholoog.

Beeldbellen

Op dit moment onderzoekt professor Bockting of een therapie via beeldbellen door psychologen werkt in het voorkomen van nieuwe depressies bij zwangere vrouwen die antidepressiva afbouwen. In deze studie wordt onderzocht wat beter is: afbouwen van medicatie met een terugvalpreventietraining, of doorslikken van medicatie.

