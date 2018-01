Aantal griepgevallen loopt verder op

In de afgelopen week gingen 165 mensen op de 100.000 mensen langs bij de huisarts met griepklachten, zo meldt onderzoeksbureau Nivel. De week daarvoor waren dat er nog 110 en twee weken geleden nog 98 op 100.000 mensen.

Er wordt gesproken over een griepepidemie als 51 op de 100.000 mensen griep hebben. En dat is nu al zeven weken het geval. Volgens het onderzoeksinstituut Nivel zijn het vooral jongen kinderen (0-4jaar) die last hebben van de ziekte. Maar er is ook een toename aan griepgevallen bij schoolgaande kinderen en volwassenen. Het aantal zieken ligt ook hoger dan in de piekweek van de afgelopen drie seizoenen. Meestal duurt een griepepidemie zo'n negen weken, maar vorig jaar hield de griepepidemie 15 weken aan.

