'Aanhoudende griepepidemie lijkt piek te hebben bereikt'

151 op 100.000 inwoners griep

'In week 6 van 2018 rapporteerden de Peilstations participerend in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn 151 mensen met influenza-achtige ziekte (IAZ) op de 100.000 inwoners', aldus NIVEL.

Boven epidemische grens

Dat is voor de negende achtereenvolgende week boven de epidemische grens van 51 per 100.000 en iets minder dan in de week daarvoor toen 162 patiënten per 100.000 inwoners de huisarts bezochten met IAZ. De huisartsen zien relatief veel jonge kinderen (0-4 jaar) met IAZ. De epidemie lijkt langer te gaan duren dan het gemiddeld aantal van 9 weken.