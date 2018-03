Gemeente Utrecht start pilot met HIV-preventiepil PrEP

Meedoen

De pilot in Utrecht biedt plaats aan 66 mannen die gaan starten met PrEP. Mannen die wonen in de provincie Utrecht komen in aanmerking. 'Als u wilt deelnemen, kunt u bellen met de polikliniek infectieziekten van het UMC Utrecht: 088 75 563 07. Wij plaatsen u dan op de wachtlijst. Het streven is om vanaf 1 april te starten met de PrEP kliniek in het UMC Utrecht', aldus het UMC Utrecht.

Vergoeding

De PrEP-medicatie moeten gebruikers zelf betalen. De maandelijkse kosten van PrEP bij dagelijkse inname zijn ongeveer €50,-. Tijdens het gebruik van PrEP is het nodig om regelmatig te blijven testen op hiv en andere soa’s en om de nierfunctie te controleren. Daarom komen gebruikers vier keer per jaar naar het UMC Utrecht. Deze noodzakelijke testen en medische begeleiding bij PrEP-gebruik door het UMC Utrecht wordt in dit project wél vergoed. De gemeente Utrecht financiert het project.

Over PrEP en de pilot

PrEP staat voor pre-expositie profylaxe. PrEP voorkomt hiv. Het is een effectief en veilig middel als mensen dit gebruiken onder medische begeleiding. Nog steeds worden er in Nederland elk jaar zo’n 900 mensen besmet met hiv, wat met PrEP deels voorkomen kan worden. Zorgverzekeraars dekken de kosten voor PrEP (nog) niet.

Pilot

De gemeente Utrecht begrijpt het belang van PrEP en financiert daarom deze pilot. Tijdens deze pilot zal de PrEP zorg geëvalueerd worden. Bij succes wordt de pilot met een jaar verlengd. Dit project komt voort uit een regionale samenwerking tussen GGD regio Utrecht, afdeling Volksgezondheid van de gemeente Utrecht, huisartsen en het UMC Utrecht.