Stoppen vergoeding maagzuurremmers verloopt zonder extra maagbloedingen

2 jaar geleden is de vergoeding voor kortdurend gebruik van maagzuurremmers afgeschaft. Uit cijfers van het Nivel blijkt dat patiënten met een verhoogd risico op maagbloedingen deze middelen nog even vaak worden gebruikt en er niet meer maagbloedingenvoorkomen. Deze bevindingen verschenen onlangs in het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Public Health.

Uit het onderzoek blijkt dat het veranderen van de vergoeding geen negatieve invloed heeft gehad op het gebruik van maagzuurremmers patiënten. Twee jaar na invoering van de nieuwe vergoedingsregels is er zelfs een toename te zien in het gebruik van maagzuurremmers bij patiënten die een verhoogd risico hebben op het krijgen van maagbloedingen.

Naast de toename in het gebruik van maagzuurremmers is er in dezelfde periode een afname van het aantal ziekenhuisopnames te zien voor maagbloedingen. De maatregel om maagzuurremmers in mindere mate te vergoeden lijkt daarmee ook op het aantal maagbloedingen geen negatieve effecten te hebben.

Afschaffen vergoeding

Oudere patiënten die een pijnstiller zoals diclofenac of aspirine krijgen, moeten daarnaast maagzuurremmers gebruiken om hun maag te beschermen. Anders lopen zij meer kans op een maagbloeding. Vanaf 2012 krijgen deze hoogrisico-patiënten hun eerste recept voor een maagzuurremmer niet meer vergoed. De afschaffing van deze vergoeding kost ze eenmalig ongeveer 12 euro. Patiënten zonder hoog risico op een maagbloeding moeten een maagzuurremmer altijd zelf betalen.

Onderzoek

Nivel-onderzoekers analyseerden gegevens uit elektronische patiëntendossiers uit 500 huisartsenpraktijken uit NIVEL Zorgregistraties in de periode 2010 t/m 2013 en gegevens uit het DBC Informatie Systeem (DIS) uit dezelfde periode. Met behulp van de gegevens uit NIVEL Zorgregistraties bekeken zij het gebruik van maagzuurremmers bij patiënten met een verhoogd risico op maagklachten over de tijd. Met behulp van de gegevens uit DIS brachten zij het aantal ziekenhuisopnames voor maagbloedingen in kaart.