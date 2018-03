Wakker liggen, het gebeurt bij één op de vijf Nederlanders

Te vroeg wakker

'Zij vallen bijvoorbeeld moeilijk in slaap of worden te vroeg wakker', aldus het CBS. Vrouwen rapporteerden deze problemen vaker dan mannen, ouderen vaker dan jongeren en mensen met hogere inkomens minder vaak dan mensen met lagere inkomens.

10 procent heeft veel of heel veel slaapproblemen

Eén op de vijf Nederlanders (12 jaar of ouder) meldde in de twee weken voorafgaande aan de enquête moeite te hebben gehad om in slaap te vallen, om door te slapen, of wordt te vroeg wakker. 10 procent meldde zelfs veel of heel veel slaapproblemen te hebben.

De cijfers over slaapproblemen zijn nieuw in de Gezondheidsenquête. De vraag luidt: ‘In welke mate heeft u in de afgelopen 2 weken last gehad van problemen met slapen? Denkt u hierbij aan moeite met in slaap vallen, moeite om door te slapen, of te vroeg wakker worden.’

Problemen in het dagelijks functioneren

Van de mensen die rapporteerden dat ze slaapproblemen hadden, gaf 41 procent aan dat zij daardoor belemmerd werden bij hun dagelijkse functioneren, bijvoorbeeld tijdens het werk. Zij waren bijvoorbeeld minder geconcentreerd, vergeetachtig of slechter gestemd. Van de mensen die veel last hadden van slaapproblemen ondervond 57 procent zulke belemmeringen.

Met het ouder worden nemen de problemen met slapen toe. Van de 12- tot 16-jarigen zegt 8 procent slaapproblemen te hebben gehad, van de 40- tot 50-jarigen is dit 19 procent, van de 75-plussers zelfs 28 procent. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat meer vrouwen dan mannen slaapproblemen rapporteren. Van alle vrouwen kon bijna een kwart wel eens de slaap niet vatten. Dat is ruim anderhalf keer zoveel als bij mannen (15 procent).

Vaker slaapproblemen bij lagere inkomens

Van de mensen uit de 20 procent huishoudens met de hoogste inkomens had 16 procent slaapproblemen. Dat percentage is bijna twee keer zo laag als onder mensen uit de 20 procent huishoudens met de laagste inkomens.

Slechte slapers hebben vaker een slechte gezondheid

Mensen uit de laagste inkomensgroep vinden hun gezondheid twee keer zo vaak niet goed vergeleken met mensen uit de hoogste inkomensgroep. Ze hebben bijna anderhalf keer vaker een langdurige aandoening en zijn ze drie keer vaker psychisch ongezond.

Van de mensen met een minder dan goed ervaren gezondheid heeft 43 procent slaapproblemen. Van de mensen met minimaal 1 langdurige aandoening is dat een derde. Van de mensen die psychisch ongezond zijn kampt zelfs ruim de helft (56 procent) met slaapproblemen.

Nieuw onderzoek naar slaapproblemen

Dit is de eerste keer dat het CBS op de huidige manier over slaapproblemen rapporteert uit de Gezondheidsenquête. Omdat het gaat om een nieuw onderzoek, is niet bekend of slaapproblemen toe- of afnemen. Helemaal blanco over het onderwerp is het CBS echter niet. Het CBS heeft in het verleden in de Gezondheidsenquête gevraagd naar ‘slapeloosheid in de afgelopen 14 dagen’. Tussen 2001 en 2013 nam het percentage mensen (4 jaar of ouder) dat slapeloosheid meldt licht toe van 21 procent naar 23 procent.