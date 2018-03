Nieuwe variant griepvirus duikt op in Nederland

In Nederland is in een huisartsenpraktijk een bijzonder griepvirus gevonden; een nieuwe variant van influenza A(H1N2). De patiënt was niet ernstig ziek en is weer hersteld.

De huisarts nam een neus- en keelmonster af voor de griepsurveillance van NIVEL Zorgregistraties - peilstations. Er zijn geen andere patiënten met dit virus gevonden.

Het nieuwe griepvirus bestaat uit onderdelen van twee huidig circulerende griepvirussen. Waarschijnlijk is iemand besmet geraakt met beide virussen en is hierbij een nieuwe combinatie ontstaan. Dit heet een reassortant virus. Het is niet heel gebruikelijk dat een reassortant virus ontstaat, maar gebeurt wel vaker. Onderzoekers verwachten niet dat dit virus mensen ernstiger ziek maakt of zich sneller kan verspreiden dan de reguliere griepvirussen van dit moment. De griepprik van dit seizoen geeft waarschijnlijk ook bescherming tegen deze variant.

Algemene klachten

De patiënt bezocht begin maart 2018 een huisarts die participeert in de Peilstations van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Deze huisartsen rapporteren wekelijks over mensen met griepachtige klachten en nemen neus- en keelmonsters af bij een deel van die patiënten. Die monsters worden naar het laboratorium van het RIVM gestuurd voor onderzoek naar virussen die de griepachtige klachten kunnen veroorzaken. In het laboratorium en bevestigd door verder onderzoek op het Erasmus Medisch Centrum bleek de patiënt een nieuwe variant van het griepvirus bij zich te dragen. De patiënt had algemene griepachtige klachten zoals koorts, hoesten, kortademigheid, keelpijn en diarree. De patiënt is weer volledig hersteld en is niet meer besmettelijk.

Verder onderzoek

Om eventuele verspreiding in kaart te brengen worden ook gezinsleden onderzocht als zij griepachtige klachten ontwikkelen. Binnen de betreffende huisartsenpraktijk en elders in Nederland zijn geen andere besmettingen met dit griepvirus gevonden. Volgens protocol zijn ook de GGD’en, laboratoria en internationale organisaties geïnformeerd over deze vondst.