Het nut van biotine / vitamine b8

Gezonde inname noodzakelijk

Het hoort bij alle B vitaminen en een gezonde inname van deze vitamine is noodzakelijk voor de gezondheid. In dit artikel belichten wij het nut van vitamine B8. Wat doet het precies, waar zit het in en hoe weet je of je genoeg biotine binnenkrijgt?

Wat doet biotine

Als B vitamine speelt B8 een belangrijke rol bij zowel de stofwisseling als de energiehuishouding. Het helpt bij het opnemen en verwerken van voedingsstoffen. Vitamine B8 wordt soms een beauty vitamine genoemd. Dit komt doordat deze vitamine bijdraagt aan de groei en herstel van cellen. Dit zie je vooral terug bij de groei van het haar en voor het behoud van een normale huid. Daarnaast bevordert deze vitamine de slijmvliezen en stimuleert het de aanmaak van slijm. Ook op psychologisch gebied speelt vitamine B8 een belangrijke rol. Het is goed voor het geheugen, concentratievermogen en werkt mee aan betere leerprestaties.

Waar zit vitamine B8 in?

Hoe zorg je voor een gezonde inname van vitamine B8? Wanneer je gezond en gevarieerd eet, kom je al snel aan een gezonde inname van B8. Deze vitamine zit bijvoorbeeld in eiwitrijke producten zoals vlees, melk en ei. Daarnaast zitten veel bonen ook vol met vitamine B8. Leverproducten hebben een hoge concentratie aan B8. Dagelijks zou een minimale inname 50 mcg zijn en de maximale inname 900 mcg.

Wanneer supplementen?

Wanneer je een tekort hebt aan vitamine B8 kun je last krijgen van verschillende symptomen en daar kan een vitamine supplement uitkomst bieden. Wanneer er een tekort is aan vitamine B8 is dit al snel merkbaar door extreme moeheid. Het kan dan aan te raden zijn om een vitamine B-complex supplement te slikken. Dit is een combinatie tablet waar verschillende B vitamine inzitten, waaronder vitamine B8. Wanneer er specifiek een tekort is aan B8 is dat te merken door slap en breekbaar haar, slappe nagels of een tekort aan speeksel. Vegetariërs hebben een verhoogd risico op een tekort. Bespreek altijd eerst met de huisarts jouw symptomen voordat je gaat supplementen.

Vitamine B8 is een belangrijk vitamine dat dagelijks in jouw dieet zou moeten voorkomen. Het bevordert jouw algehele gezondheid en zorgt voor mooi haar, huid en nagels.