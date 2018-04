Fanatieke 'sporters' lopen meeste blessures op in april

Verstuikte enkel en verdraaide knie

Letsels aan het bewegingsapparaat vonden in 2017 vooral plaats in april. Mensen bezochten de huisartsenpost vooral in het weekend en de overgrote meerderheid van de contacten was voor 5 tot 44 jarigen. 30% van de bezoekers van de huisartsenpost kwam voor een verstuikte enkel en bijna 13% voor een verdraaide knie. Bijna 22,5% had een botbreuk, de meest voorkomende was een gebroken onderarm/pols. Naast de piek in april, zijn september en oktober ook periodes waarin letsels aan het bewegingsapparaat meer voorkomen.

Gegevensverzameling

NIVEL Zorgregistraties eerste lijn ontvangt gegevens van 29 organisaties van huisartsenposten en heeft daarmee informatie over het zorggebruik op de huisartsenpost in een gebied van een kleine 12 miljoen inwoners. Binnenkort komen de gegevens over het zorggebruik in 2017 beschikbaar.