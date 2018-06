'Mensen met voedselallergie krijgen regelmatig allergische reactie door slechte informatie op etiketten'

Deze patiënten werden een jaar lang gevolgd en bijna de helft van hen, 46 procent, kreeg door verkeerde of onvolledige waarschuwingen op voedseletiketten één of meerdere allergische reacties. Zes van hen belandden hierdoor op de spoedeisende hulp.

PATIËNTEN EEN JAAR LANG GEVOLGD

TNO en UMC Utrecht volgden patiënten een jaar lang en als ze een allergische reactie kregen moesten ze deze melden en een monster van het product opsturen voor analyse. Een allergische reactie kan variëren van jeukende ogen, overgeven of levensbedreigende reacties als zwellingen in de keel en effecten op longen en hart. Uit de analyses bleek dat in de helft van de producten waarop helemaal geen waarschuwing stond toch allergenen zoals melk, ei, pinda of hazelnoot zaten, soms tot 4 verschillende allergenen. In producten waarop wel een allergenen waarschuwing stond, klopte deze niet altijd met wat in het product gevonden werd.

MENSEN WETEN GEWOON NIET WAAR ZE AAN TOE ZIJN

“Er zijn in ons land een half miljoen mensen met een voedselallergie. Wij hebben 157 mensen gevolgd en daarvan moesten er 6 naar de spoedeisende hulp”, zegt TNO-onderzoekster Marty Blom. “Dit onderzoek laat voor het eerst zien dat de onduidelijke allergiewaarschuwingen ook daadwerkelijk tot een groot aantal allergische reacties leiden. Als er geen waarschuwing op staat dan kan het dus zijn dat er gewoon wel allergenen inzitten, en omgekeerd, allergenen waarvoor gewaarschuwd wordt worden vaak niet aangetroffen. Mensen weten gewoon niet waar ze aan toe zijn en negeren dus ook regelmatig de etiketten omdat ze er niet van op aan kunnen.”

De patiënten vertoonden de meeste allergische reacties als gevolg van het eten van brood, koekjes en chocola, maar ook bijvoorbeeld bij soep, ijs of vleesproducten. De onderzochte patiënten kregen de meeste reacties, 41 procent, bij het nuttigen van voorverpakt eten. De analyses laten zien dat in het overgrote deel, 73 procent, van de producten allergenen zitten waarvoor niet gewaarschuwd was.

BETERE REGELS

De onderzoekers willen dat er betere regels komen voor waarschuwingen op voedseletikettering. In Europa zijn ongeveer 22 miljoen mensen, 3 procent van de Europese bevolking, allergisch voor bepaalde soorten voedsel. Geert Houben, Principle Scientist bij TNO en hoogleraar bij UMC Utrecht: “Bedrijven en overheden moeten hun verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor goede signalering van allergenen. Daarvoor moet juiste Europese regelgeving komen die aangeeft wanneer er wel of niet gewaarschuwd moet worden voor dit probleem. In Australië en Nieuw-Zeeland bestaan dergelijke regels al. Alleen heeft het in Europa geen prioriteit en plaatst het mensen met een voedselallergie dagelijks voor onnodige risico’s. Als van de 157 patiënten die wij volgden al 6 op de spoedeisende hulp belandden, wat betekent dat dan wel niet op Europese schaal, met 22 miljoen voedsel allergische mensen?”