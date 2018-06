Beet van insect of aanraking berenklauw, Nederlander weet niet wat te doen

Ruim 8 op de 10 Nederlanders weten niet wat ze moeten doen na aanraking met de eikenprocessierups of met berenklauw. Ze denken daarentegen wel te weten wat ze moeten doen bij een beet van een teek of een insect, maar geven vervolgens het verkeerde antwoord. Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis.

In de zomer met het mooie weer krijgen veel mensen te maken met zomerse kwaaltjes. Zij worden bijvoorbeeld gestoken door een insect of komen in aanraking met de eikenprocessierups of berenklauw. De eikenprocessierups zorgt dit jaar al vroeg voor veel overlast door het warme weer. Na aanraking krijgen mensen enorme jeuk en huidirritatie. 88% van de ondervraagden heeft geen idee wat ze dan moeten doen. Belangrijk is om de eventuele brandharen te verwijderen met plakband of kleefpleister, en de huid te spoelen met veel (lauw) water. Na aanraking met berenklauw moet de huid gewassen worden met lauw water en zeep. De plek moet daarna uit de zon gehouden worden. Dit wist 8% van de ondervraagden.

Beet van de teek

In het onderzoek gaf slechts 6% het juiste antwoord op de vraag wat er moet gebeuren bij een insectenbeet (namelijk de angel eventueel wegschrapen met de vingernagel of de botte kant van een mes en de plek koelen met een nat kompres of coldpack). Het snel verwijderen van een teek verkleint de kans op smetting van de ziekte van Lyme. Als je hiervoor een puntig pincet gebruikt of een speciaal tekenkaartje, dan moet je de teek met een rechte beweging uit de huid trekken. Dat wist 21% van de ondervraagden.

Om de komende weken wel te weten wat je moet doen bij zomers ongemak, adviseert het Rode Kruis de gratis EHBO-app te downloaden. Hier staat te vinden wat de juiste handelswijze is.