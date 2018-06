Man met migraine heeft meer vrouwelijk geslachtshormoon, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek

Mannen met migraine hebben een hoger niveau van het vrouwelijke geslachtshormoon oestrogeen in hun bloed dan mannen zonder migraine. Ook is het mannelijke hormoon testosteron bij hen minder actief.

Dat schrijven onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Erasmus MC in Rotterdam in het wetenschappelijke tijdschrift Neurology.

De onderzoekers vergeleken de concentraties van de hormonen oestrogeen en testosteron in het bloed van 17 mannen met migraine en 22 mannen zonder migraine. Mannen met migraine bleken een permanent verhoogd oestrogeenniveau te hebben. Het testosterongehalte verschilde niet tussen de groepen, maar uit vragenlijsten bleek dat dit hormoon minder actief was bij de mannen met migraine. Zo hadden zij bijvoorbeeld minder baardgroei.

Bij vrouwen al bekend

Het is voor het eerst dat wetenschappers aanwijzingen vinden dat geslachtshormonen een rol spelen bij mannen met migraine. “Van vrouwen met migraine wisten we al dat de frequentie, duur en ernst van hun aanvallen samenhangt met natuurlijke schommelingen in oestrogeenconcentraties”, aldus promovendus Ron van Oosterhout. “Zo beginnen migraineaanvallen bij vrouwen meestal tijdens de pubertijd, komen ze vaak bij elke menstruatie terug, verdwijnen ze tijdelijk tijdens een zwangerschap, en worden ze veelal erger en frequenter in de overgang, om erna te verdwijnen”, vult hoogleraar Neurologie Michel Ferrari aan.

Oestrogeen ontregelt hersenen

Deze resultaten bij patiënten sluiten aan bij eerdere bevindingen uit onderzoek met proefdieren. “We weten dat een verhoogd oestrogeenniveau bij muizen bepaalde delen van de hersenen ontregelt, waardoor migraineaanvallen makkelijker worden uitgelokt. Testosteron kan dit effect juist weer tegengaan”, aldus Ferrari. De onderzoekers hopen dat hun resultaten aanknopingspunten bieden voor nieuwe behandelingsmogelijkheden voor migraine.