99,8 procent van Nederlanders binnen drie kwartier op SEH

In april 2018 zijn er in Nederland in totaal 89 Spoedeisende hulpposten (SEH) geïnventariseerd. Hiervan zijn er 86 24/7 geopend, drie zijn alleen overdag en eventueel ook ‘s avonds open. Ten opzichte van april 2017 (peilmoment vorige analyse) zijn er vijf SEH’s minder. 99,8% van de inwoners van Nederland kan binnen 45 minuten per ambulance naar een spoedeisende hulpafdeling van een ziekenhuis worden gebracht. Dat is gelijk aan vorig jaar. Dat blijkt uit een bereikbaarheidsanalyse van spoedeisende hulp van het RIVM.