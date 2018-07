Inspectie roept bloeddrukmedicijnen terug wegens kankerverwekkende stof

De medicatie is vervuild met de stof N-nitrosodimethylamine (NDMA) die waarschijnlijk kankerverwekkend is. Dit meldt onder meer Radar donderdag. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zegt dat de stof tijdens het productieproces in China in de medicijnen is terechtgekomen.

Eén fabriek

Volgens de Inspectie gaat het alleen om medicijnen met daarin de valsartan die in één fabriek in China is gemaakt. Patiënten krijgen deze medicijnen voorgeschreven voor de behandeling van hoge bloeddruk, de behandeling van patiënten die recent een hartinfarct hebben gehad en de behandeling van hartfalen. De kans om daadwerkelijk kanker te krijgen van deze medicijnen is klein, zo toont een eerste Europese anayse aan.

De medicijnen worden uit voorzorg teruggeroepen bij apothekers. Mensen die de medicatie gebruiken kunnen contact opnemen met hun apotheek of hun behandelend arts.