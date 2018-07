Minder tekenbeten gemeld dan verwacht

Het aantal meldingen van tekenbeten daalde de afgelopen drie weken bijzonder hard. Om uitdroging te voorkomen, verstoppen teken zich beter, maar ook bij dit warme weer zijn ze actief. Blijf dus op tekenbeten letten als je verkoeling zoekt in het bos, in de duinen of in het park.

In juli en juni krijgen onderzoekers van het RIVM en Wageningen University via tekenradar.nl altijd de meeste tekenbeetmeldingen binnen. “In deze twee maanden lopen we in Nederland elk jaar meer dan 500.000 tekenbeten op. Ook dit jaar kregen we in juni heel veel meldingen binnen, maar drie weken geleden daalde dat aantal opeens heel sterk”, vertelt Kees van den Wijngaard, epidemioloog bij het RIVM.

Nog steeds veel meldingen

Wie naar het bos, de duinen of het park gaat loopt nog steeds kans op een tekenbeet. Er worden namelijk nog net zo veel tekenbeten gemeld als in een gemiddeld voorjaar: wekelijks lopen duizenden mensen nog een tekenbeet op. Alert blijven op tekenbeten blijft dus belangrijk.

Teken en droogte

Van den Wijngaard: “Midden in de zomer zien we meestal meer tekenactiviteit. Het aantal meldingen op tekenradar.nl was de afgelopen twee weken echter bijna twee derde lager ten opzichte van dezelfde periode in de voorgaande jaren." Wellicht zoeken meer mensen verkoeling in het zwembad of het terras, maar bekend is dat teken uitdroging vermijden door bij heel warm en droog weer dieper in de strooisellaag te kruipen. Toch zijn teken nog actief met dit weer en kun je nog steeds gebeten worden door een teek.