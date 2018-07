Enorme toename gebruik verslavende pijnstillers

Het aantal gebruikers van oxycodon, een morfine-achtige zware pijnstiller is in zes verdrievoudigd tot 439.000 per jaar. Dit schrijft de Volkskrant. Volgens de krant beschrijven verslaafden afkickverschijnselen die doen denken aan die van heroïne. Oxycodon werd vroeger alleen voorgeschreven aan kankerpatiënten, maar nu ook al aan mensen die een amandeloperatie hebben ondergaan of een botbreuk hebben opgelopen. Ook bij chronische pijn wordt het middel voorgeschreven.

Opiatencrisis

Oxycocon is twee keer zo sterk als morfine. Deskundigen maken zich zorgen, omdat het middel bij langdurig gebruik verslavend kan zijn, zo schrijft de krant. In de Verenigde Staten is dit probleem al enkele jaren aan de gang. In 2016 siterven 42.000 mensen na een overdosis sterke pijnstillers, zoals oxycodon. Men spreekt daar inmiddels van een opiatencrisis. Er gaan daar per jaar vijf miljard van zulke pillen over de toonbank. Hoogleraar anesthesiologie Albert Dahan van het LUMC zegt dat het artsen vaak aan kennis ontbreekt: 'Veel artsen geloven eigenlijk niet dat het zo verslavend kan zijn.'