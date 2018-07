Aantal vervuilende brom- en snorfietsen in Amsterdam afgenomen

Het aantal vervuilende brom- en snorfietsen in de hoofdstad is gedaald sinds de invoer van een milieuzone begin dit jaar. Dit meldt de gemeente Amsterdam maandag.

Veel elektrische scooters

'Inmiddels voldoet 97% van de rondrijdende brom- en snorfietsen aan de eisen. In 2016 was dit nog 80%', aldus de gemeente. Binnen de milieuzone mogen geen scooters rijden die voor het eerst zijn toegelaten voor 2011. Sinds de aankondiging van deze maatregel hebben veel eigenaren een brom- of snorfiets uit 2016, 2017 of 2018 gekocht. Een derde van alle nieuwe elektrische scooters in Nederland wordt verkocht in Amsterdam.

Aantal overtreders onder de 4%

Sinds januari houden we het aantal rijdende oude scooters in de milieuzone bij met kentekencheckers en camera's. Tot april zagen we gemiddeld 125 overtredingen per week. Deze overtreders ontvingen een waarschuwingsbrief. Toen we in mei daadwerkelijk van start gingen met handhaven, voldeed al 96,8% van de brom- en snorfietsen aan de regels van de milieuzone. Er worden zo'n 100 boetes per week uitgedeeld.

Ophaalactie en subsidie

In het voorjaar waren er een aantal ophaal- en inleverdagen voor oude brom- en snorfietsen. Hierbij werden zo'n 600 oude voertuigen opgehaald en werden er zo'n 600 voertuigen ingeleverd bij de dealers. 422 Amsterdammers met een stadspas kregen subsidie om hun oude scooter te verruilen voor schoon vervoer. Subsidie aanvragen kan nog tot 1 oktober.

Steeds schoner

Amsterdam heeft nu vijf milieuzones, waarvan drie nieuw sinds dit jaar: voor brom- en snorfietsen, taxi's en autobussen. Het percentage vervuilende taxi’s is sinds 2016 gedaald van 20% naar 4%. Voor touringcars geldt dat dit percentage is gezakt van 9% naar 2%. De OV-bussen voldoen allemaal aan de toegangscriteria.