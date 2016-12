Wie voltooit gevonden niet volledige toneeltekst Harry Mulisch?

Frieda Mulisch, de dochter van de overleden schrijver Harry Mulisch, heeft tot haar verrassing in de werkkamer van haar vader een onvoltooide toneeltekst uit 1952 gevonden. Dit heeft het DeLaMar Theater maandag bekendgemaakt.

Unieke lezing van onvoltooide toneeltekst Mulisch

Het stuk, dat dus nog niet af is, heeft de titel 'Het twaalfde huis van monsieur Zimballst' en als ondertitel: 'Gesprek met de stilte'. In samenwerking met regisseur Ursul de Geer en het DeLaMar Theater organiseert zij nu een dramatische lezing van dit werk met onder andere Waldemar Torenstra en Peter Bolhuis. Een aantal schrijvers wordt uitgenodigd in de hoop dat iemand geïnspireerd raakt en het aandurft dit stuk te voltooien.