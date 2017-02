Seksfilmpjes Patricia Paay massaal gedeeld op internet

Voormalig zangeres en model Patricia Paay is in verlegenheid gebracht nadat er donderdag massaal een seksfilmpjes van de polderdiva werd gedeeld op internet. Waar Paay al bang voor was is dus gebeurd.

Chantage

Eerder maakte ze al bekend dat ze zou worden gechanteerd met seksfilmpjes en foto’s. Ze zou een vermoeden hebben om wie het gaat en zal vrijdag aangifte doen bij de politie. Hoe degene aan het pikante materiaal komt is nog onduidelijk. Haar advocaat liet eerder al weten aan het AD dat Paay hem de beelden niet kon sturen, dus dat zij ze niet in bezit had.

Filmpjes

Op een de filmpjes is te zien dat Paay naakt in een groot bad zit op haar knieën. Voor haar staat een man met zijn geslachtsdeel in opgewonden toestand. Vermoedelijk maakt de man de video, onduidelijk is wie de man is. Het tweede filmpje is te zien dan een vrouw met lang blond haar 'doggystyle' seks heeft. Hierop is het gezicht van Paay niet te zien, dus of dit daadwerkelijk de polderdiva is..... dat is onduidelijk.

Reacties

Het filmpje maakt een hoop reacties los op sociale media. Naast de gebruikelijke ‘komische’ reacties, ook veel die Paay een hart onder de riem steken. Roalty verslaggever Marc van der Linden laat via Twitter weten: ‘Het zou mij niet verbazen als Patricia Paay straks de hoogste schadevergoeding uit de NL-se mediageschiedenis gaat krijgen. En terecht.’

Ook collega Gordon heeft geen goed woord over voor het verspreiden van het filmpje. Op Facebook schrijft de zanger: ‘…. Degene die dit verspreid heeft moet psychisch niet in orde zijn of gewoon zo dom om te realiseren wat je kan aanrichten bij iemand. Dat ik het onbegrijpelijk vind dat je je als BN'er in deze compromitterende positie laat filmen blijf ik het triest vinden dat er iemand is die dit op zijn geweten wil hebben. Ik hoop dat iedereen de beelden verwijderd….’

