Dj Hardwell heeft een ongelukje gehad

Dj Hardwell heeft een ongelukje gehad. Zijn rechterhand is daardoor geblesseerd geraakt.

De Bredenaar deelt zijn pijnlijke hand op zijn Instagram-pagina. Het gaat om zijn duim, wijs- en ringvinger die in het verband zitten. Wat er is gebeurd, is onbekend.

Hij heeft al zeker 80.428 ''vind-ik-leuks'' gekregen. Is het leuk dan! Het gaat in ieder geval goed met Hardwell, zo schrijft hij bij zijn foto. ''Mijn werk zal er niet onder lijden'', aldus de dj.