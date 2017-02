Boer Zoekt Vrouw opnieuw kijkcijferkanon

Met zulke cijfers is het KRO-NCRV-programma met Ivone Jaspers verreweg de best bekeken show van de avond, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO).

Net als vorig seizoen gaat BZV ook dit jaar weer internationaal. Deze boeren hebben agrarische bedrijven in Canada, Roemenië, Frankrijk, Texas en Zambia.

In de eerste aflevering was te zien dat de vijf vrijgezelle boeren weer ladingen brieven ontvingen van vrouwen die graag in het boeren wereldje willen stappen. De boer die de meeste brieven ontving is boer Marc (37) die in Zambia een visbedrijf heeft. Hij ontving in totaal 829 brieven.