Ruim 100 door Beatrix gedragen hoeden te zien in Paleis het Loo

In museum Paleis Het Loo, is vanaf donderdag 23 maart de tentoonstelling ‘Chapeaux! de hoeden van Koningin Beatrix’ te zien. 'De 33 jaar lange regeerperiode van Koningin Beatrix wordt aan de hand van een honderdtal hoeden in beeld gebracht', zo meldt het museum woensdag.

‘Representatieve werkkleding’

Van 1980 tot 2013 droeg Koningin Beatrix bij honderden speciale gelegenheden een hoed: tijdens staatsbezoeken, ontvangsten, ontelbare openingen en prijsuitreikingen, op Prinsjesdag en Koninginnedag. De vele hoofddeksels zorgen voor een herkenbaar en vertrouwd beeld van de vorstin en maken deel uit van haar ‘representatieve werkkleding’.

In combinatie met kleding

In de tentoonstelling staan creaties van hoedenmakers Harry Scheltens, Emy Bloemheuvel en Suzanne Moulijn centraal, gecombineerd met beelden van de gelegenheden waarop ze werden gedragen. De hoed staat nooit op zichzelf, maar wordt altijd in combinatie met de kleding ontworpen en gekleurd, veelal in samenspraak met de koningin. De hoeden tonen verrassend veel mogelijkheden in kleurgebruik, materialen, versieringen en een creatief vormen- en lijnenspel.

De tentoonstelling ‘Chapeaux! de hoeden van Koningin Beatrix’ is ontworpen door Maarten Spruyt en Tsur Reshef en tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Koninklijke Verzamelingen in Den Haag. Met speciale dank aan prinses Beatrix.

Veel hoeden zijn in verschillende jaren steeds opnieuw gedragen. Soms is hierbij het oorspronkelijke model aangepast. Daarom is de keuze gemaakt om bij de hoeden niet de ontwerper en het jaartal te vermelden.