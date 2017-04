Cassatieverzoek Emile Ratelband verworpen door Hoge Raad

In juni vorig jaar kreeg Ratelband de werkstraf opgelegd door het gerechtshof in Amsterdam. Dit voor de mishandeling van zijn ex-vrouw Moon van Buuren. Het strafbare feit zou hebben plaatsgevonden in 2013 in het bijzijn van zijn kinderen.

De advocaat van Ratelband kondigde na de veroordeling door het gerechtshof aan om in cassatie te gaan. De Hoge Raad oordeelde vandaag dat de aangevoerde klachten geen behandeling in cassatie rechtvaardigen.