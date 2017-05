Golfer Tiger Woods opgepakt voor rijden onder invloed

Inmiddels zou hij weer op vrije voeten zijn. Vorige week liet Woods nog weten dat het goed met hem ging. De golfer deed in februari voor het laatst mee aan een toernooi. Hij moest toen in Dubai opgeven met een rugproblemen. Woods werd in de nacht van zondag op maandag aangehouden in zijn woonplaats Jupiter (Florida). Rond 11.00 uur (lokale tijd) mocht hij het politiebureau weer verlaten.