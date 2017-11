Johnny de Mol verklapt het geslacht en de naam van zijn kindje

Tijdens De Coen en Sander Show op Radio 358 onthulde Johnny de Mol het geslacht en de naam van het kindje. Het stel verwacht een jongetje dat Johnny zal gaan heten. Over de keuze van de naam zegt Johnny de Mol in de media: 'Mijn overgrootvader heette zo en mijn opa en mijn vader ook, dus dat was geen moeilijke keuze. Het gaat al best wat generaties terug.' De baby wordt in het voorjaar verwacht.

Afgelopen zomer vroeg Johnny Anouk ten huwelijk en in oktober maakte het stel bekend dat ze hun eerste kindje verwachten.