Suske en Wiske eenmalig in Nederlandse handen

Een bijzonder moment voor alle Suske en Wiske-liefhebbers. De Nederlandse striptekenaar Gerben Valkema brengt vandaag een uniek verhaal van Suske en Wiske uit. Het album ‘Cromimi’ is het eerste verhaal in een jaarlijks terugkerende hommage reeks. Vanaf nu nodigt Standaard Uitgeverij elk jaar een tekenaar en scenarist uit om een verhaal voor Suske en Wiske te tekenen en te schrijven. Samen met meester scenarist Yann Le Pennetier gaf Valkema zijn artistieke interpretatie aan het stripboek, compleet met een vernieuwende verhaallijn en een moderne blik op legendarische personages, zoals Tante Sidonia, Lambik en Jerom.

Gerben Valkema begon zijn tekencarrière in 1999 in de studio van Jan Kruis, waar hij onder meer Jan, Jans en de kinderen schreef en tekende. Hij werkte ook voor weekblad Donald Duck en werkte mee aan talloze Disney-publicaties. Voor zijn eigen reeks Elsje (in samenwerking met Eric Hercules) ontving hij tweemaal de Stripschappenningen (categorie Jeugd) en de Willy vandersteenprijs (2016). In 2013 kreeg hij voor zijn strip Joep (samen met Michiel van de Vijver) de Stripschappenning in de categorie Jeugd en later ontvingen zij samen de Nationale Alfabetiseringsprijs.

Cromimi: een IJskoud avontuur!

Het nieuwe album neemt de lezers mee naar het begin van de 20ste eeuw, toen een Belgische expeditie naar de Himalaya trok. De expeditieleden vinden er een zogenaamde ‘Cro-Magnon-mens’ onder het ijs. De vondst wordt opgeborgen in een diepvriezer in de kelders van het natuurhistorisch museum in Brussel. Al snel verdwijnt het uit het zicht en wordt het vergeten. Jerom kan zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en gaat samen met Suske, Wiske, Lambik en Tante Sidonia op onderzoek uit in de kelders van het museum. Natuurlijk vinden de helden daar de ingevroren mens. Niets te vroeg, want het ijsblok is al enige tijd aan het smelten. Als de 'Cro-Magnon-mens' tot leven komt, heeft hij een grote verrassing in petto.

“Ik beschouw het uiteraard als een grote eer om een volwaardig Suske en Wiske-verhaal te tekenen’, zegt Valkema. “Voor de fans zitten er ook een paar verrassingen in het verhaal. Cromimi is een typisch album in de geest van Willy Vandersteen, maar met een eigentijdse touch. Dat uit zich in spannende verhaallijnen, extra actiescènes, aflopende pagina’s, meer close-ups en het bekende duo heeft de luxe gekregen van moderne technologie. Op die manier komen Yann en ik hopelijk tegemoet aan de belevingswereld van de nieuwe Suske en Wiske-generatie.”