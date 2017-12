Ilse DeLange krijgt gastrol in Amerikaanse televisieserie Nashville

Countryzangeres Ilse DeLange heeft een gastrol gekregen in de gerenomeerde Amerikaanse televisieserie Nashville. Dit heeft de zangeres bekendgemaakt in De Wereld Draait Door!

Ilse DeLange zal in minstens vier afleveringen te zien zijn, maar misschien ook wel in zeven, zo liet de zangeres aan Matthijs van Nieuwkerk weten. Ze vertelt dat ze zelf gelobbyd heeft om de rol te bemachtigen. Ze benaderde diverse mensen in de muziekwereld om in contact te komen met de makers van Nashville.

Het is de eerste keer dat de zangeres gaat acteren, maar ze zal ook zingend in de serie te horen zijn. Haar personage in de serie is Ilse de Wit, een jurylid bij een talentenshjow.

Ilse DeLange vertrekt zondag naar Amerika. De opnames zullen de komende maanden plaatsvinden.