Gouden Film voor Gek van Geluk

In Gek van Geluk kruipt Plien van Bennekom in de rol van single moeder Lena. Ze schrijft liefdesliedjes, maar door een gebrek aan romantiek komt er weinig meer uit haar pen. Dan verzint de zangeres en tevens haar beste vriendin Valerie (Carly Wijs) een oplossing: ze huurt een werkloze acteur in om Lena’s hoofd ter inspiratie op hol te brengen. Lena valt als een blok voor de aantrekkelijke Hugo (Matteo van der Grijn) en het plan lijkt te slagen. Tot Lena's buik zo vol vlinders zit dat een nieuwe hitsingle wel het laatste is waar ze aan denkt. In een wanhopige poging om Lena alsnog aan het schrijven te krijgen, zet Valerie hun jarenlange vriendschap op het spel door de waarheid uit te laten komen.



Gek van Geluk, naar een oorspronkelijk scenario van Jacqueline Epskamp en geregisseerd door Johan Nijenhuis, is geproduceerd door Nijenhuis & Co in samenwerking met filmdistributeur Entertainment One Benelux. Nijenhuis & Co maakt de film in coproductie met AVROTROS gesteund door Nederlands Filmfonds, de Netherlands Film Production Incentive en COBO fonds. Hoofdrollen worden vervuld door Plien van Bennekom, Carly Wijs, Matteo van der Grijn, Henry van Loon, Marie Mae van Zuilen en Beppie Melissen. De film is te zien in 120 bioscopen.