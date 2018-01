Eva Jinek uitgeroepen tot omroepvrouw van het jaar

De redactie van Broadcast Magazine reikte de prijs vanmiddag voor de 27e keer uit, onder het toeziend oog van honderden aanwezigen in Beeld & Geluid in Hilversum. Jinek reageert: "Deze verkiezing is net als goede wijn. Het moet even rijpen en dan komt het in volle omvang tot je."

Eva Jinek is opvolgster van Floortje Dessing, die haar – typisch Floortje, bovenop een berg in Californië – van afstand feliciteerde. “Een meer dan logische keuze en ongelooflijk verdiend. Eva heeft een fantastisch jaar achter de rug. Ik vind het echt te gek.” Jinek ontving de wisselbeker uit handen van BM-hoofdredacteur Jeroen te Nuijl. Ze zegt in het mediavakblad: “Jinek is nooit hetzelfde. En nooit af. Je kunt zeggen: dat is gekmakend. Maar dat vind ik het fijnste, want ik heb nooit een saaie dag.”