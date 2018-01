Familie Kluivert in actie als ambassadeurs Bont voor Dieren

De familie Kluivert gaat samenwerken met Bont voor Dieren in de strijd tegen de bontkragen. Patrick, Rossana, Nino en Shane zetten zich belangeloos in tegen bont en steunen de campagnes van de dierenbeschermingsorganisatie. Als ambassadeurs van Bont voor Dieren verloten zij door hen gesigneerde items.

Het populaire gezin staat erom bekend een groot hart voor dieren te hebben. Ze twijfelden geen moment om verschillende items te signeren. Via de Instagram- en Facebookpagina van Bont voor Dieren zijn binnenkort een tas, t-shirt en zelfs een slabbetje voor de kleinste voetbalfans of dierenvrienden te winnen. Rossana Kluivert: “Miljoenen dieren worden jaarlijks gedood om te eindigen als bontkraag. Veel mensen weten niet dat deze dieren een verschrikkelijk leven hebben geleid en enkel voor hun vacht worden gedood. Deze verloting is een sympathieke manier om mensen bewust te maken van dit nutteloze dierenleed.”

Bont voor Dieren is erg blij met de hulp van het bekende gezin. Nicole van Gemert, directeur Bont voor Dieren: “Ik heb de familie Kluivert leren kennen als zeer betrokken mensen met een grote liefde voor dieren. Ik vind het geweldig dat zij kosten noch moeite sparen om dierenleed onder de aandacht te brengen van het grote publiek.“

Het is niet de eerste keer dat de familie Kluivert zich inzet voor Bont voor Dieren. Een paar jaar geleden hebben Patrick en Rossana Kluivert radiospotjes ingesproken waarin ze luisteraars opriepen geen bont te dragen. Ook Nino Wilkes werkte geheel belangeloos mee aan een online serie van Bont voor Dieren.

