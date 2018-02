Luizenmoeder verbreekt terugkijkrecord

Aflevering 2

Het programma had 1.640.000 kijkers op de uitzenddag zelf op de 6 daaropvolgende dagen samen. In totaal -inclusief het live kijkgedrag- keken er via de televisie en online 2.607.000 mensen van 6 jaar en ouder. Het aantal online kijkers van 967.000 is vrijdag 2 februari bekendgemaakt.

Serie steeds populairder

De tweede uitzending van De Luizenmoeder verbreekt ook het record van de eerste uitzending van 14 januari wanneer we het uitgesteld kijkgedrag op de uitzenddag buiten beschouwing laten (1-6 dagen na de uitzenddag). Er keken 844.000 kijkers uitgesteld naar de eerste aflevering op dag 1 t/m 6 na de uitzenddag. Voor de tweede aflevering waren dat er 1.217.000. Online keken 166.000 mensen naar de eerste aflevering, waarmee het totaal aantal kijkers op 1.760.000 komt.

Derde aflevering eerste in DAG TOP-25

De derde aflevering staat overigens bovenaan in de DAG TOP-25 meest bekeken programma's van 28 januari 2018. In totaal keken er 2.435.000 op de uitzenddag via de televisie. Naar verwachting van velen zal het kijkrecord van de vierde aflevering vanavond en in de komende dagen daarna inclusief uitgesteld kijken opnieuw worden verbroken omdat de serie steeds populairder wordt.

