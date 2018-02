Roxeanne Hazes verwacht een zoon

Op Instagram post ze: 'Je bent zo welkom, kleine jongen. Al ons later is met jou.' In januari onthulde Roxeanne, die sinds maart 2017 verloofd is met Erik, al dat ze in verwachting is. Op Instagram post over het geslacht van de baby: 'Voor ons maakte het niet uit. Als je maar gezond zou zijn.' Maar ze gaat nu wel een spoedcursus 'Voetballen voor dummies' volgen, zo grapt de zangeres erachteraan.

2018 belooft een mooi jaar te worden voor Roxeanne. Deze maand won ze al een Edison voor haar single In Mijn Bloed en ze zal dit jaar ook nog haar ja-woord geven aan de vader van haar kindje.