Amerika heeft Trump Towers, wij hebben Lee Towers

Van kantoren naar woningen

'De twee torens staan naast de Science Tower bij het Marconiplein. In elke leegstaande toren wordt 40.000m2 vloeroppervlakte omgebouwd tot woningen van 40 tot 70 vierkante meter groot. In totaal leveren de twee torens 860 nieuwe huizen op', aldus de gemeente.

Begin jaren '70

De Lee Towers bepalen al sinds begin jaren ‘70 de skyline van het Merwe-Vierhavens gebied. Elke toren is 95 meter hoog en heeft 24 verdiepingen. De torens zijn op elke verdieping naar boven enkele centimeters breder, waardoor de torens een kaarsrechte indruk maken.

Toekomstbestendige woningen

Na de verbouwing zijn er op de onderste 21 verdiepingen woningen voor Young Professionals (starters, jong-werkenden). Die huizen hebben een oppervlakte van 40 tot en met 70 vierkante meter. De woningen worden zo gebouwd dat ze in de toekomst samengevoegd kunnen worden, als huurders andere woonwensen krijgen.

Bijzondere plek met uitzicht op Merwe-Vierhavens

Volgens wethouder Robert Simons is er veel vraag naar huizen bij die doelgroep: 'Veel jonge mensen willen in Rotterdam wonen. Deze middeldure huurwoningen zijn voor hen een mooie plek om te starten. Het is een bijzondere plek om te wonen, met uitzicht op de Merwe-Vierhavens. Dit is een geweldig project waarmee leegstaande kantoren verdwijnen en er in een keer 860 nieuwe huizen bij komen in de stad.'

20 penthouses en horeca

Op de 22ste en 23ste verdieping worden in de ene toren 20 penthouses gebouwd. Dan andere toren krijgt op die plek een hotel, restaurant of horecagelegenheid met rooftopbar. De bovenste verdieping wordt dakterras voor de bewoners van de torens.

Lee Towers verrast

De Lee Towers dragen de naam van de beroemde zanger. Lee Foolen, van de ontwikkelaar City Pads speelde al lang met de gedachte van de vernoeming: 'Lee Towers was verrast door mijn vraag om zijn naam te verbinden aan de torens en dacht in eerste instantie aan een grap. Maar het idee voor de Lee Towers lag -vooral door de ongewone voornaam die we samen delen- al veel langer bij ons op de plank. Dat we ze nu juist in Rotterdam mogen maken, is natuurlijk extra mooi. Het idee voor de Lee Towers lag al veel langer bij ons op de plank. Dat we ze nu juist in Rotterdam mogen maken, is natuurlijk extra mooi'.