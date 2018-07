Barry Atsma en Noortje Herlaar verwachten kindje

In een korte verklaring laat het stel weten: '' We zijn heel dankbaar voor dit mooie wondertje en verheugen ons met het hele gezin vol blijdschap op de komst van de kleine eind dit jaar'. Het is het eerste kindje voor Noortje Herlaar. Barry heeft al twee kinderen uit een eerdere relatie met actrice Izira Kerssten. Zijn dochters Zoë en Charley zijn repectievelijk 12 en 9 jaar oud. Noortje Herlaar en Barry Atsma zijn drie jaar samen. Zij leerden elkaar kennen in 2015 op de set van de speelfilm Knielen op een bed Violen.