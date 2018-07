Zwangere Eva Jinek stopt per direct met programma

Ze gaat een week eerder met zwangerschapsverlof dan gepland was. Over haar beslissing zei Eva: 'Het gaat gewoon niet meer. Ik heb besloten nu te stoppen.' De presentatrice vertelde dat haar bloeddruk “iets” te hoog is en dat ze last heeft van verschillende zwangerschapskwalen. 'Ik ga niet mijn benen op tafel leggen om te laten zien hoe dik mijn enkels zijn, maar het gaat gewoon niet meer.' Zomergasten-presentatrice Janine Abbing die te gast was in het programma vroeg haar of het moeilijk was geweest om dat besluit te nemen. Eva: 'Ja! Ik vond het moeilijk om mijn grens aan te geven. Maar ik moet voor mijn kind kiezen, ik ben moeder.'

Eva's vervager Nidia Moussaid begint nu een week eerder met haar programma Laat op Eén. Zij is vanaf maandag te zien op NPO 1. Eva maakte in maart bekend dat zij en haar vriend en haar vriend producer Dexter van der Voorn een kind verwachten.