Vrouw overleden na aanrijding op A15

Op maandagochtend werd de politie gestuurd naar een aanrijding met letsel op de A15 bij Vuren. Ter plaatse een bleek het slachtoffer niet aanspreekbaar. De vrouw is kort na aankomst in het ziekenhuis overleden.

Rond 7.30 uur, kreeg de politie de melding. Op de A15 linkerbaan bleek een eenzijdig ongeval. Het slachtoffer was bij aankomst niet aanspreekbaar. Gelet op de beperkte schade en de verklaring van een getuige is het vermoeden dat het slachtoffer voorafgaand aan het ongeval onwel is geworden. De overledene is een 57-jarige vrouw uit Geldermalsen.