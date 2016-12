Straf Journaalkaper blijft gelijk

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de straf van de Journaalkaper Tarik Z. gehandhaafd blijft. Z. werd eerder in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van drie jaar en vier maanden, waarvan twee jaar voorwaardelijk. Tegen de uitspraak in hoger beroep ging Z. in cassatie.