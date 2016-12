Chef-koks gaan voor inspiratie consument met duurzame kerstrecepten

De chef-koks, Joris Bijdendijk, Luc Kusters, Bart van Olphen, Estée Strooker en Lucas Jeffries, hebben woensdag hun duurzame recepten gepresenteerd aan staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken tijdens een speciaal kerstdiner in restaurant Instock in Den Haag.

Met de recepten, die beschikbaar worden gesteld voor het brede publiek, willen de chefs en de staatssecretaris de consument inspireren om meer en vaker duurzaam te eten.

Daartoe uitgedaagd door staatssecretaris Van Dam maakten de chef-koks ieder een signature dish die past bij de uitgangspunten van een duurzame maaltijd: meer groente, ‘vergeten’ vissoorten, groene eiwitten, vierkantsverwaarding (gebruik het hele dier) en minder verspilling. De recepten zijn zo samengesteld dat ze voor iedereen thuis gemakkelijk te maken zijn.

De gerechten werden woensdagavond door de koks zelf bereid en gepresenteerd in restaurant Instock in Den Haag. Het restaurant gaat voedselverspilling tegen door te koken met producten die anders niet meer verkocht of gebruikt zouden worden.

Voedselagenda

Steeds meer mensen zijn bewust met hun eten bezig. Ook de overheid zet zich in voor voldoende, gezond en duurzaam geproduceerd voedsel. Het duurzame Kerstdiner sluit aan bij de Voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel van het kabinet en vormt een ‘voorproefje’ op de Voedseltop die staatssecretaris Van Dam samen met de ministers van VWS en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de staatssecretaris van I&M op 26 januari aanstaande organiseert.