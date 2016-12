Canadese tank teruggevonden onder oprit in Paterswolde

Het gaat om een Canadese Shermantank tank die in de zomer van 1945 aan het eind van de Reigerlaan in het dorp Paterswolde van de weg was geraakt en is weggezakt in het veen. De tank ligt onder de oprit van een woning die binnenkort zal worden afgebroken voor nieuwbouw. Het is nog onduidelijk of de oude tank geborgen zal gaan worden.

Een inwoner van Haren hoorde bij toeval over het verhaal en besloot het verder uit te zoeken. Met behulp van een metaaldetector en een bodemradar werd duidelijk dat de tank er nog stond.